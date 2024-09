Volksbank Ammergäu in Ergenzingen: Vorstand räumt technische Probleme bei der Fusion ein

Volksbank Ammergäu in Ergenzingen

1 Vorstand Stefan Hägele präsentierte solide Zahlen, benannte aber auch fusionsbedingte Probleme. Foto: Straub

Die Bilanzsumme der jüngst fusionierten Bank ist leicht rückläufig, Gewinn und Eigenkapital passen. Für das erste Geschäftsjahr im Jahr 2023 präsentierte die Volksbank Ammergäu solide Zahlen. Für die Mitglieder gibt es drei Prozent Dividende auf die Geschäftseinlage.









Link kopiert



Entstanden ist die regionale Bank vergangenes Jahr aus dem Zusammenschluss vonVolksbank Ammerbuch, Raiffeisenbank Oberes Gäu und Raiffeisenbank Mötzingen. Ein Anschluss an die Volksbank in der Region hätte für drei Banken in der Region den Verlust ihrer Identität bedeutet. Deshalb versuchten sie gemeinsam, eine kritische Größe zu erlangen und die Eigenkapitalbasis zu stärken. Die Mitglieder hatten bei den jeweiligen Versammlungen mit 100 Prozent für diesen Weg gestimmt.