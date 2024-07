Volkhochschule in Furtwangen: Tanzfans bringen Parkett zum Glühen

1 Sie sind weit über die Region bekannt: die jungen Frauen des Turnvereins Furtwangen, die mit der Choreographie von Sabine Puchinger ausgefeilte Tanzkunst bieten. Foto: Siegfried Kouba

Die Volkshochschule Oberes Bregtal präsentierte einen Abend mit zahlreichen Höhepunkten im Pfarrsaal. Das Programm reichte von volkstümlichen Reigen über Walzer bis hin zu einer Performance mit akrobatischen Elementen des Turnvereins.









Link kopiert



Tanzkurse gehören zum Programm der Volkshochschule Oberes Bregtal. Zum diesjährigen Gipfelpunkt wurde ein Abend im katholischen Pfarrsaal in Furtwangen, der Tanz in all seinen Facetten ins Scheinwerferlicht rückte. Herzlich begrüßte Vorsitzender Robert Hönl die mehr als 150 Gäste aus „den Höhen und Tiefen des Schwarzwalds“, und im Hintergrund hatte Karin Kretschmer die organisatorischen Fäden in der Hand.