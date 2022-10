1 Volker Mahl, Seniorchef des Backhaus Mahl mit Stammhaus in Stetten a.k.M. ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Foto: Grimm Archiv

Das Backhaus Mahl trauert um seinen Seniorchef. Volker Mahl war als Bäckermeister weit über Stetten hinaus bekannt. Am Mittwoch ist er 81-jährig gestorben.















Stetten a.k.M - Volker Mahl war es, der aus dem seit 1914 bestehenden Familienbetrieb Backhaus Mahl durch Erweiterungen, Innovationen und gutes Brot nach alter Tradition in der Region bekannt gemacht hat. Am Mittwoch ist er im Alter von 81 Jahren gestorben.

Der Seniorchef der Bäckerei mit zahlreichen Filialen ist 1941 geboren und trat 1954 die Bäckerlehre im elterlichen Betrieb an. Die Ausbildung führte er 1955 und 1957 bei der Bäckerei Pfeifle in Freiburg ab und setzte noch eine Konditorlehre in Tübingen oben drauf.

Von der Backstube in die Meisterschule

Ab 1960 arbeitete der Bäcker- und Konditorgeselle im elterlichen Betrieb mit und besuchte im Anschluss die Konditorenmeisterschule und die Bäckerfachschule in Stuttgart. Um eigenes Geld zu verdienen und weitere Erfahrungen zu sammeln, arbeitete der junge Mahl in der Bäckerei Kaiser in Zuffenhausen von morgens drei Uhr bis 12 Uhr mittags. Ab 13 Uhr hatte er dann wieder Unterricht in der Stuttgarter Meisterschule. Am Freitagnachmittag sei er dann nach Hause nach Stetten gefahren und habe dann samstags in der Bäckerei und sonntags in der Frühe als Konditor gearbeitet. Mit dem Erwerb des Meisterbriefs im Jahr 1965 konzentrierte er seine Kraft auf die Bäckerei in Stetten. Vier Jahre später starb sein Vater. Fortan führte er mit seiner Mutter Maria Mahl den Betrieb weiter, zu dem auch ein Café und 20 Fremdenzimmer gehörten.

Erste Filiale in Laiz

1973 heiratete Mahl seine Frau Karin, das Paar bekam die Kinder Yvonne und Martin, die das Backhaus Mahl heut ein vierter Generation führt. Derweil baute er mit den Schwiegereltern in Sigmaringen eine Bäckerei und Konditorei mit Café. Es folgten immer wieder Erweiterungen. Heute umfasst der Name "Backhaus Mahl" etliche Filialen in der Region, wobei die erste in Laiz entstanden ist.

Nach 17 Jahren als Produktionsleiter wechselte Volker Mahl in den administrativen Bereich.

Die Trauerfeier mit Aussegnung findet am Donnerstag, 3. November, 14 Uhr, in der St.-Mauritius-Kirche in Stetten a.k.M. statt.