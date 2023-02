„Putin hat kein Interesse an Verhandlungen“

1 Volker Kauder Foto: dpa/Michael Kappeler

Volker Kauder stellt sich auf eine längere Fortsetzung des Ukraine-Krieges ein. Ein Ende in diesem Jahr kann er sich nicht vorstellen. Doch bei einem Punkt ist sich der ehemalige Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sicher: Putin kann man nicht trauen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wladimir Putin persönlich kennengelernt oder Russland besucht hat Volker Kauder nie. Der 73-Jährige, dessen politisches Lebenswerk Ende Januar 2023 gewürdigt wurde, war als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (2005–2018) und Vertrauter Angela Merkels jedoch bei vielen Entscheidungen ganz nah dabei. Ein Gespräch über Machtmenschen, Manifeste und mögliche Diplomatie.

Herr Kauder, der Ukraine-Krieg jährt sich: Mit welchen Gefühlen schauen Sie auf den 24. Februar?

Mit Sorge, aber auch mit Zuversicht. Ich glaube, dass wir uns auf eine längere Kriegsphase einstellen müssen. Es wird nicht so schnell zu Gesprächen kommen, die in einen Frieden führen können.

Welchen zeitlichen Horizont halten Sie für realistisch?

In diesem Kalenderjahr rechne ich nicht mehr damit.

Sahra Wagenknecht (Die Linke) fordert auch durch ihr „Manifest für Frieden“, dass es Verhandlungen mit Wladimir Putin geben solle. Ist das eine ernsthafte Option?

Wir müssen der Wirklichkeit ins Gesicht schauen. Putin hat kein Interesse an Verhandlungen. Wenn überhaupt nur zu seinen Bedingungen, und das ist inakzeptabel. Seine jüngste Rede hat verdeutlicht, dass er weiter auf Eskalation setzt. Nach meinen – teils auch vertraulichen Informationen – kann Putin seine politische Zukunft nur mit einem Sieg über die Ukraine sicherstellen.

Eine Basis für diplomatische Gespräche gibt es derzeit also nicht?

Genauso. Es gibt keinen Spielraum. Solche Aktionen wie von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer sind nicht hilfreich, weil sie Putin in die Karten spielen. Wenn Putin den Eindruck bekommt, dass wir in Europa nicht mehr unsere Freiheit verteidigen, wird das zu weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen führen. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage: Daher ist diese Initiative politisch vollkommen naiv.

Gut 610.000 Menschen, also noch nicht einmal ein Prozent der erwachsenen Deutschen, haben das „Manifest für Frieden“ unterschrieben.

Selbst wenn es noch ein paar mehr werden: Es ändert nichts daran, dass das putinsche Narrativ bedient wird und die Unterstützung für die Ukraine in der Breite der deutschen Bevölkerung ungebrochen ist.

Volker Kauder: „Wolfgang Grupp habe ich anders eingeschätzt“

Hat Sie ein Name auf der Petition überrascht?

Ja, der von Wolfgang Grupp. Ich habe ihn bisher anders eingeschätzt. Er ist kein einfacher Mensch, aber ich habe gedacht, dass er Wirklichkeiten beurteilen kann. Das scheint mir hier leider verloren zu sein. Auch Günter Verheugen auf der Liste hat mich überrascht, allein schon wegen seiner europäischen Vergangenheit.

Sie kennen Sahra Wagenknecht aus Ihrer parlamentarischen Zeit. Überrascht es Sie, dass sie sich auf Putins Seite schlägt?

Nein, sie hat immer die russische Karte gespielt. Was sie macht, ist nicht zielführend. Zudem steht uns allen nicht zu, über den Kopf der Ukraine hinweg zu entscheiden. Als überfallenes Land muss die Ukraine entscheiden, wie es weitergeht. Wir können nicht aus persönlichen Befindlichkeiten heraus, Überlegungen treffen, wie sie in einen diplomatischen Diskurs gehen sollte.

Unsere Empfehlung für Sie Café Leopolis in Lwiw Torten gegen Putins Terror Im Café Leopolis in der westukrainischen Metropole Lwiw zeigen sich in mondänem Ambiente Stolz, Zusammenhalt und Lebenswille einer ganzen Nation.

Bisher hat niemand erläutern können, wie eine diplomatische Lösung aussehen kann...

Das kann auch niemand, außer der Ukraine. Nach dem Motto zu handeln „Da muss man halt ein bisschen Land abgeben“, ist ohnehin keine ernstzunehmende Option. Das ist inakzeptabel. So zu agieren, würde das Völkerrecht auf den Kopf stellen und jeden ermutigen, Krieg zu beginnen, um zumindest Teile der Ziele zu erreichen.

Welche Möglichkeit gibt es, den Krieg zu beenden?

Nur eine: Russland muss die Ukraine komplett verlassen.

Das bedeutet, dass Waffenlieferungen und wirtschaftliche Unterstützung uns weiter in der gesellschaftlichen und politischen Diskussion begleiten werden?

Wir müssen das zur Verfügung stellen, was die Ukraine braucht und was wir zur Verfügung stellen können. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz klar formuliert. Eine so brutale Verletzung des internationalen Rechts darf nicht toleriert werden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass andere Länder wie China die Situation aufmerksam verfolgen. China darf in keiner Weise den Eindruck gewinnen, dass sie bei einer theoretisch denkbaren Aktion gegen Taiwan damit durchkämen.

Was viele Menschen nicht wissen: Würde Deutschland der Ukraine nicht helfen, sich zu verteidigen, dann würde man gegen die Charta der Vereinten Nationen verstoßen.

Wie wir die Ukraine derzeit unterstützen, ist ein Akt der Nothilfe. Das gilt im täglichen Leben, aber auch in der internationalen Politik. Wir können nicht zulassen, dass mitten in Europa Grenzen mittels des Krieges und der Gewalt verschoben werden. Ließen wir das zu, würde das die Statik in Europa und unsere Werte komplett vernichten.

Bei der Krim-Annexion 2014 hat die Politik anders gehandelt.

Die Reaktionen auf die Krim-Übernahme war diesbezüglich problematisch. Wir alle hatten gehofft, dass die Krim ein Sonderfall ist und Putin damit befriedet wird. Aber das war eine völlig falsche Einschätzung.

Eine Einschätzung, die Sie als Vertrauter der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel hautnah erlebt haben. Ärgern Sie sich rückblickend, so falsch gelegen zu haben?

Wir waren damals in intensiven Gesprächen. In den europäischen Gremien gab es die Überzeugung, weiter mit Russland zusammenzuarbeiten. Im Charakter von Putin haben wir uns nie getäuscht, wohl aber, dass er mit solch einer Brutalität Jahre später weitermacht.

Wie erklären Sie sich sein Vorgehen?

Putin fühlt sich persönlich und als Staatsoberhaupt verletzt. Er glaubt, dass der Fall von Stacheldraht und Mauer, die Politik von Gorbatschow die größte geopolitische Katastrophe im letzten Jahrhundert gewesen ist. Er glaubt, dass Russland gedemütigt worden ist. Er will wie Peter der Große sein, der Russland wieder zu einer Weltmacht verhilft.

Größenwahn.

Ein Stück weit schon, auch weil im Grunde genommen die russische Armee ein desolater Haufen ist. Putin hat sich verschätzt. Er hat geglaubt, dass er durch die Abhängigkeit Europas vom russischen Gas eine Spaltung herbeiführen kann. Das ist nicht gelungen. Jetzt ist die wirtschaftliche Situation in Russland teils dramatisch. Und Putin hat als Machtmensch geglaubt, dass er die Ukraine einfach so an sich reißen kann, um der Welt zu zeigen, wie mächtig er ist. Auch diese Rechnung ist nicht aufgegangen.

Er hat sogar das Gegenteil erreicht…

Genau, er hat dafür gesorgt, dass die Ukraine zusammengeschweißt wurde, dass die Menschen ihr Land verteidigen, sie die europäische Perspektive herbeisehnen. Ihm ist eine große politische Fehleinschätzung unterlaufen, die ihm nun auf die Füße fällt – die ihn aber noch aggressiver macht.

Glauben Sie, dass es innerhalb Russlands ob seiner Politik Widerstände geben kann?

Es gibt dafür im Augenblick keine Anzeichen. Die Mehrheit der russischen Bevölkerung akzeptiert das, was Putin macht. Auch im Kreml ist ein Putsch weit entfernt.

Welche Optionen bleiben Putin im Ukraine-Krieg?

Er ist ein brutaler Diktator, dem sein eigenes Land und die Bevölkerung egal ist. Es geht ihm nur um seine Machtposition. Putin hat dem russischen Volk klipp und klar gesagt, dass Russland den Krieg gewinnt. Nach dieser Aussage kann er nicht mehr zurück. Für ihn ist das ein Dilemma, da er spürt, dass es nicht voran geht. Sein politisches Schicksal hat er nicht mehr in der Hand, wenn er nicht erfolgreich ist. Möglichkeiten für Kompromisse bleiben ihm nicht.

Müssen wir den Einsatz von Atomwaffen fürchten?

Wir dürfen uns durch diese Drohungen nicht in die Irre führen und beeindrucken lassen. Ich glaube nicht, dass Putin diese Karte zieht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass China als sein Verbündeter so etwas mittragen würde.

Kann man Putin in irgendeiner Form vertrauen?

Nein. Er sagt nicht die Wahrheit.