VokaLiesen in Schopfheim: Comeback des Schopfheimer Frauenquartetts

Nach längerer Bühnenabstinenz nehmen die VokaLiesen den Faden wieder auf. Im Museumskeller feiern sie ihr Comeback und bringen in der Stammbesetzung ein neues Programm heraus.
Zuletzt sah man sie in ihrem Musiktheaterprogramm „#Galamagala“ im Dezember 2019 und beim Neujahrsempfang der Stadt Lörrach im Januar 2020, also vor fast sechs Jahren! Jetzt nehmen die VokaLiesen – das sind Hilke Hänßler, Almut Weber-Kapp, Heinke Hoffmann, Alexandra Kapitz und ihre Pianistin Ursula Müller-Riether – den „roten Faden“ wieder auf.