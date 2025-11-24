VokaLiesen in Schopfheim: Comeback des Schopfheimer Frauenquartetts

Nach längerer Bühnenabstinenz nehmen die VokaLiesen den Faden wieder auf. Im Museumskeller feiern sie ihr Comeback und bringen in der Stammbesetzung ein neues Programm heraus.

Zuletzt sah man sie in ihrem Musiktheaterprogramm „#Galamagala“ im Dezember 2019 und beim Neujahrsempfang der Stadt Lörrach im Januar 2020, also vor fast sechs Jahren! Jetzt nehmen die VokaLiesen – das sind Hilke Hänßler, Almut Weber-Kapp, Heinke Hoffmann, Alexandra Kapitz und ihre Pianistin Ursula Müller-Riether – den „roten Faden“ wieder auf.

So heißt auch ihr neues Programm, in dem sie sich querbeet durch die verschiedensten Genres und Musikrichtungen singen und spielen. Ihre Fans werden sich freuen, das charmante Frauenquintett nach so langer Zeit mit dieser Rückkehr auf die Bühne und dem Neuanfang zu erleben. Viele erinnern sich noch gern an ihre speziellen Programme in der ganzen Region.

Angefangen hat es vor genau 20 Jahren mit ersten Auftritten 2005 in der Alten Kirche St. Michael, dem Georg Reinhardt-Haus und bei Altennachmittagen. „Wir haben mit Liedern von den Comedian Harmonists angefangen“, erinnern sie sich. Es folgten weitere Abende 2006 unter anderem im Dorfstübli Maulburg. Die Ursprünge, überhaupt ein Ensemble zu gründen, liegen noch länger zurück. Bei einer Fahrt nach Italien im Bus haben die gesangsbegeisterten Damen - damals noch ohne Hilke Hänßler - festgestellt, dass sie gut miteinander können. Man kannte sich aus der Kantorei Schopfheim, dem Pop- und Gospelchor „Resonance of Life“ und der Camerata Vocale.

Alexandra Kapitz spielt auch Gitarre. Ihre Kolleginnen haben einen anderen musikalischen Hintergrund. Hoffmann sang im Schulchor, lernte Blockflöte, Klarinette und Saxophon, Weber-Kapp studierte Musik für Grundschule, Müller-Riether ist als Musiklehrerin vom Fach und gefragte Klavierbegleiterin. Hänßler, die später dazu kam, sang in Chören und unter namhaften Dirigenten und wirkte bei Operninszenierungen mit.

Vor allem bedienen die VokaLiesen das Genre des Musikkabaretts. Ihr erstes abendfüllendes Programm war „Von Mond- und anderen Süchten“ (2007), damals noch in Eigenregie. Ab 2011 haben sie sich dann Regisseure dazu geholt, die schauspielerisch-szenische Elemente einbrachten. Diese haben der Gruppe auf die Sprünge geholfen mit Choreografien und der effektvollen Inszenierung der Vorstellungen mit je 25 Nummern.

Imposant nachzublättern, was die VokaLiesen schon alles aufgeführt haben: Ihre Meret Oppenheim-Hommage war zum Geburtstag der in Steinen aufgewachsenen Surrealistin ganz auf den Dadaismus zugeschnitten.

„Irgendwo auf der Welt“ hieß der Erinnerungsabend mit Texten und Musik zum Gedenken an die Deportation jüdischer Mitbürger (2009/10), der an verschiedenen Orten aufgeführt wurde.

In einem Wartesaal spielte das Stück „Bald sind Sie dran“ (2011) und in „Wei(s)ser Essen“ (2012) ging es, alle in weiß gekleidet, um Essen, Dinner, Ernährungsfragen.

Wenn die fünf VokaLiesen darüber nachdenken, was ihnen am besten gefallen hat, dann nennen sie den „Tapetenwechsel“ (2015) mit bunten Kleidern, Reisen - ein Abend mit Revuecharakter.

Ihr bisher letztes Programm hieß „#Galamagala“. Da ging es um Social Media, die virtuelle Welt, und es wurden auf der Bühne auch Selfies gemacht.

Seit 2005 hatten die VokaLiesen über 110 große und kleine Auftritte. Ihr Repertoire umfasst an die 180 verschiedene Lieder querbeet aus Operettenhits, Balladen, Schlager, Kabarettliedern bis hin zu schwarzhumorigen Kreisler-Songs.

Die Dialoge zwischen den Szenen haben sie meist selbst geschrieben, die Arrangements stammten entweder von ihrer angestammten Pianistin oder sie beauftragten den Pianisten Michael Herrmann mit den Bearbeitungen. Die Damen legten sich beim szenischen Spiel „Alter Egos“ zu (die sie allerdings jetzt im neuen Programm abgelegt haben). Man kennt sie immer noch als Charlotte, Agnes, Fanny, Philomena und Olga, aber als solche treten sie im „Roten Faden“ nicht mehr auf.

Das Bühnenbild im neuen Stück, nur so viel sei verraten, ist eine Überraschung und hat mit dem Thema zu tun. Musikalisch erwartet die Besucher ein bunter Bogen von Evergreens und Schlagern, von Friedrich Hollaender, Hildegard Knef bis zu Udo Jürgens, Nina Hagen und vielen anderen. Da heißt es also „Sing, sing, sing“.

Die beiden Abende am 28. und 29. November im Museumskeller sind schon ausverkauft. Kurzfristig haben die VokaLiesen nun einen Zusatztermin organisiert: Sonntag, 30. November, 11 Uhr im Museumskeller. Karten zu 15 Euro gibt es spätestens ab Dienstag in der Regio Buchhandlung.