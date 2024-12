Vokalensemble gastiert: „Schwäbische Weihnacht“ im Dorf

1 Unter Leitung von Peter Eisele und von Margit Arndt-Leibinger am Klavier begleitet, tritt das Vokalensemble „Inspiration“ in Altensteigdorf, Mötzingen und Oberschwandorf auf. Foto: Armin Büchler

Das Vokalensemble „Inspiration“ führt in der Dorfer Remigiuskirche die „Schwäbische Weihnacht“ auf.









Das Vokalensemble „Inspiration“ begibt sich mit der Aufführung der „Schwäbischen Weihnacht“ auf eine kleine Konzertreise. So wird diese Versdichtung des im letzten Jahr verstorbenen Ulmer Mundartautors Manfred Eichhorn am Samstag, 7. Dezember, ab 19 Uhr in der Remigiuskirche Altensteigdorf, am Sonntag, 8. Dezember, ab 18 Uhr in der Martinskirche Oberjettingen und am Sonntag, 15. Dezember um 18 Uhr in der Severuskirche Oberschwandorf aufgeführt.