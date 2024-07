Vokalensemble des OHGs Nagold: Aus der Toskana nach Nagold zurück

1 Das Vokalensemble zeigte sein Tournee-Programm in Nagold, das der Chor zuvor in der Toskana aufführte. Foto: Maria Kosowska-Nemeth

Das Vokalensemble des Otto-Hahn-Gymnasiums kehrte nach einwöchiger Tournee durch die Toskana heim und präsentierte dem Nagolder Publikum sein Programm, welches in Livorno und Pisa für Publikumsbegeisterung sorgte.









Am vergangenen Freitagabend stand die deutsche Sportwelt Kopf, die Straßen wirkten wie leer gefegt, alles drehte sich um das Spiel in Stuttgart. Erfreulicherweise versammelten sich dennoch viele Menschen in der Kirche – auch einige Fußballfreunde. Alle Anwesenden warteten geduldig, trotz später Abendstunde, auf das Ende der Spielverlängerung. Als das Endergebnis der EM-Viertelfinale feststand, ging ein Raunen der Enttäuschung durch den Raum.