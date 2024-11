„The Voice“-Sieger in Haiterbach

1 Samuel Rösch mit seinen musikalischen Weggefährten Samuel Tiede (rechts) und und Kevin Rau (links). Foto: Jonas Nau

Ein Hauch der großen, weiten Musikwelt war zu spüren beim Auftritt des „The Voice of Germany“-Siegers Samuel Rösch in der Haiterbacher Laurentiuskirche. Der gab dabei ganz persönliche Einblicke.









Am Samstagabend waren alle Besucher im voll besetzten Kirchenschiff gespannt auf das „Konzert plus Lesung“ mit Samuel Rösch in der Haiterbacher Laurentiuskirche.