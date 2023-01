2 Der Staffelgiebel und der ehemalige Wohntrakt des Vogtshofs in Hochemmingen stehen unter Denkmalschutz, der Rest nicht. Das umgebende Areal soll zum Baugebiet werden. Foto: Strohmeier

Gerüchte, dass die Stadt Bad Dürrheim das Gelände Vogtshof in Hochemmingen gekauft habe, widersprach Hauptamtsleiter Markus Stein. Es gehe im Moment darum, das Projekt in eine geordnete Bahn zu lenken.















Bad Dürrheim-Hochemmingen - Umstritten war das Bauprojekt in seinen Dimensionen von Anfang an, vor allem, was mit dem Kerngebäude, dem Vogtshof, passieren sollte. Ortschaftsrat und Gemeinderat lehnten das Projekt ab. Der ursprüngliche Bauträger gab das Projekt auf, die Erbengemeinschaft als Eigentümer musste sich neu orientieren. Jetzt ist man auf der Suche nach einem neuen Investor.

Ende November hat die Stadt das Bebauungsplanverfahren angestoßen und es war geklärt, wie viel des Gebäudes Vogtshof unter Denkmalschutz steht. Es ist nur der Teil, der etwa bis zum Fallrohr der Regenrinne zwischen Wohntrakt und Scheune.

Hat die Stadt das Areal gekauft?

In Hochemmingen geht aktuell das Gerücht herum, dass die Stadt das Areal aufgekauft habe. Dem ist nicht so, wie Hauptamtsleiter Markus Stein auf Anfrage mitteilte, und man habe auch nicht die Absicht dies zu tun. Es werde kommende Woche aber nochmals ein Gespräch mit Vertretern der Eigentümergemeinschaft geben. Ziel ist es, das Gebiet im Sinne der Stadt weiterzuentwickeln, die Leitplanke dazu sind beschlossen.

Die Stadt habe auch keinen Einfluss, welcher Investor oder Bauträger von privat beauftragt werde. Hier gibt es zudem zwei konträre Standpunkte. Ein Bauträger will natürlich wirtschaftlich arbeiten, der Stadt sind bezahlbare Bauplätze – auch für junge Familien wichtig. Die Stadt könne "moderat dämpfend einwirken über den städtebaulichen Vertrag", erklärte Hauptamtsleiter Stein. Man werde hier nicht in den Wettbewerb eingreifen, aber mache sich ein Bild, dass die Vorstellungen, welche die Stadt habe, abgesichert seien.