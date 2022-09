1 „Rudi“ ist ein Miniatur Bullterrier wie auf diesem Symbolbild. Foto: imago images/YAY Images/Radomir Rezny

Ein Hund hat beim Gassigehen einen bewusstlosen Handwerker entdeckt. Dadurch verhinderte „Rudi“ womöglich Schlimmeres.















Ein Hund hat in Vogtsburg im Kaiserstuhl einen bewusstlosen Handwerker entdeckt und so womöglich Schlimmeres verhindert. Der 55-jährige Mann sei während Malerarbeiten in einer Baugrube plötzlich ohnmächtig geworden, teilte die Polizei in Breisach am Freitag mit.

Die Kollegen des Handwerkers hätten von dieser Notlage nichts mitbekommen. Miniatur Bullterrier „Rudi“ bemerkte beim Gassigehen den Ohnmächtigen und führte sein Frauchen zur Baugrube - die Halterin des Hundes holte daraufhin Hilfe.

Der 55-Jährige sei so rasch nach dem Vorfall am Mittwoch von Notarzt und Rettungsdienst ärztlich versorgt worden, hieß es von der Polizei.