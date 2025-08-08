Vogtsbauernhof Gutach: Das gibt es auf dem „Dachboden der Kindheit zu entdecken“

Welche Schätze verbergen sich auf den Dachböden im Kinzigtal? Dieser Frage geht unsere Redaktion in einer Serie nach. Beim Stöbern über dem Hotzenwaldhaus Kindheitserinnerungen.
Jeder Hof im Freilichtmuseum widmet sich einem Thema, wie der wissenschaftliche Leiter Thomas Hafen unserer Redaktion beim Rundgang erklärt. So sind auf jedem Dachboden auch diesem Thema geschuldete Ausstellungsgegenstände zu finden. Auf dem Lorenzenhof zum Beispiel geht es um Mobilität und auf dem Dachboden sind mehre Kutschen, Schlitten und Handkarren aufgestellt. Besonders beliebt aber ist der Dachboden des Hotzenwaldhauses – vor allem, aber nicht nur bei Kindern. Denn dort ist der „Dachboden der Kindheit“.