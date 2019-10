Vogtsbauernhof Freilichtmuseum geht in Winterpause

Traditionell findet am letzten Tag der Saison um 15 Uhr eine szenische Sonderführung statt. Beim einstündigen Rundgang schlüpfen die museumspädagogischen Mitarbeiter in die Rolle der Museumstiere und philosophieren über das Leben und den Museumsalltag. Dieses Mal dreht sich dabei alles um das Motto "Morgen ist auch noch ein Tag", heißt es in der Ankündigung.