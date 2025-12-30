Vogelzucht in Rottweil: Rottweiler Vogelzüchter feiern Erfolge bei Deutscher Meisterschaft

Mit mehrfachen Deutschen Meister- und Vizemeistertiteln kehrten die Züchter des Rottweiler Vogelzucht- und Schutzvereins von der Deutschen Meisterschaft zurück.
Vereinsvorsitzender Thomas Haldenwanger und die Züchter Hans-Michael Altenberg und Thorsten Schütz vom Rottweiler Vogelzucht – und Schutzverein haben die Chance genutzt und ihre bereits bei der Landesverbandsausstellung Anfang Dezember in der Stadthalle Rottweil prämierten und siegreichen Vögel auch auf der Deutschen Meisterschaft in Bad Salzuflen zu präsentieren und auszustellen.