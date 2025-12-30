Vogelzucht in Rottweil: Rottweiler Vogelzüchter feiern Erfolge bei Deutscher Meisterschaft

Mit mehrfachen Deutschen Meister- und Vizemeistertiteln kehrten die Züchter des Rottweiler Vogelzucht- und Schutzvereins von der Deutschen Meisterschaft zurück.

Vereinsvorsitzender Thomas Haldenwanger und die Züchter Hans-Michael Altenberg und Thorsten Schütz vom Rottweiler Vogelzucht – und Schutzverein haben die Chance genutzt und ihre bereits bei der Landesverbandsausstellung Anfang Dezember in der Stadthalle Rottweil prämierten und siegreichen Vögel auch auf der Deutschen Meisterschaft in Bad Salzuflen zu präsentieren und auszustellen.

Die Züchter und die Vögel machten sich auf den Weg in das circa 550 Kilometer entfernte Bad Salzuflen um an der mit etwas mehr als 6000 Vögeln bestückten, größten Ausstellung in Deutschland, der Deutschen Meisterschaft, teilzunehmen. Diese ist für die Züchter aus ganz Deutschland der nationale Jahreshöhepunkt, bei dem die Tiere der Öffentlichkeit und dem Fachpublikum präsentiert werden.

Die Erwartungen waren hoch und haben sich erfüllt. Hans-Michael Altenberg aus Meßstetten konnte in verschiedenen Kategorien drei mal einen Deutschen Meister Titel und ein mal einen Vize Meister erringen, Thorsten Schütz aus Niedereschach wurde ein mal Deutscher Meister und ein mal Vize Meister, Thomas Haldenwanger aus Dietingen ein mal Vize Meister.

Die Championkollektion. Foto: Kanaria Rottweil 1910 e.V.

Hans-Michael Altenberg gelang darüber hinaus noch das Kunststück die Championskollektion Kanarien Melanin mit 370 Punkten zu präsentieren. Es handelt sich dabei um eine „Kollektion“ Kanarienvögel – Rotisabell bestehend aus vier Vögeln, welche übergeordnet aus den Deutschen Meistern als schönste ausgesucht und zum Champion ernannt werden. Die Züchter und der Kanaria Rottweil freuen sich natürlich sehr über die erfolgreiche Teilnahme und sehen sich in der sehr zeitintensiven und verantwortungsvollen Arbeit mit den Tieren bestätigt.

Im Januar findet vom 15. bis 17. das internationale Highlight, für diese Zuchtsaison in Belgien/ Marche-en-Famenne, die Confédération Ornithologique Weltschau, bei der dann die „Weltmeister“ gekürt werden stattfindet.

Weltmeister in Rottweil

Die C.O.M. Mondiale ist die ornithologische Weltorganisation für Vogelzüchter. Ihr angeschlossen sind aktuell 52 internationale Länder mit ihren jeweiligen Dachverbänden. Auf der Weltausstellung werden circa 25 000 bis 30 000 Vögel erwartet, ausgestellt und bewertet.

Auch dort werden von den Züchtern vom Kanaria Rottweil Vögel zu sehen sein. Die Züchter erhoffen sich vordere Platzierungen und träumen davon vielleicht wieder, wie bereits 2023 damals von der Ausstellung in Italien/Neapel, einen Weltmeister in Rottweil begrüßen zu dürfen.

Die Vorstandschaft, allen voran der Vorsitzende Thomas Haldenwanger, wünscht sämtlichen Mitgliedern ein gutes neues Jahr 2026 mit hoffentlich wieder so tollen Zucht- und Ausstellungsergebnissen.