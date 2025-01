Comedy aus Balingen Die Kächeles therapieren seit 20 Jahren Ehepaare

Die erste Bühne war der Stammtisch in der Engstlatter Linde: Dort gaben Käthe und Karl-Eugen Kächele vor 20 Jahren erstmals Einblick in ihre schwäbische Ehe. Mittlerweile sind die beiden in der ganzen Republik bekannt.