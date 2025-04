Fisch, Spanferkel, Würste und viel Bier So startet der Wonnemonat in Haigerloch

Am letzten Apriltag werden in allen neun Ortsteilen Haigerlochs Maibäume aufgestellt und am 1. Mai lohnen sich Ausflüge zu Maihocketen rund ums Städtle. Wir geben einen Überblick, wo was los ist.