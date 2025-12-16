Vogelvoliere in Schopfheim: „Wie es früher war“

1 Die Vogelvoliere im Schopfheimer Stadtpark Foto: Anja Bertsch Die Schopfheimer Vogelfreunde müssen für ihren Pachtvertrag ein Betriebskonzept für die Voliere im Stadtpark vorlegen. Heinz Bernauer will das umgitterte Haus generalsanieren.







Link kopiert



Heinz Bernauer hat sich im Bauausschuss für den Erhalt der Voliere im Stadtpark ausgesprochen. „Wir wollen sie renovieren und Leben in sie reinbringen“, sagte er im Ausschuss, der sich am Montag zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr traf. Später sprach er von einer Generalsanierung, bei der das Dach aber drauf bleibe. „Die Renovierung kostet der Stadt keinen Cent“, betonte er. Die in der Verwaltungsvorlage genannten Stromkosten von 2500 Euro hält er nicht für realistisch. Die Stromkosten seien geringer. Bernauer steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit einem Kanarienvogelexperten und dem Vogelpark Steinen, die ihn hinsichtlich der Vogelhaltung beraten. In der Voliere sollen laut ihm ausschließlich kleine Vögel wie Kanarienvögel und Wellensittiche untergebracht werden. Es solle so werden, „wie es früher war.“ Die Vogelfreunde wollen, sagte Bernauer, dass die Variante 3 zur Umsetzung kommt, mit Variante 2 könnten sie auch leben.