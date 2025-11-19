Vogelstation in Villingen: Wildvögel richtig füttern – Ellen Claaßen erklärt, worauf es ankommt

Wenn verletzte Wildvögel kaum noch eine Chance haben, ist Ellen Claaßen ihre letzte Hoffnung. Seit über 20 Jahren betreibt die Villingerin eine Vogelstation – und teilt ihre Expertise.
Die kleine Wendy flattert aufgeregt in ihrem Käfig hin und her. Eine Wärmelampe ist auf sie gerichtet, damit der kleine Wendehals, der einiges an Federn gelassen hat, nicht friert. Seit einigen Wochen ist sie in der Obhut von Ellen Claaßen. Eine Katze hat Wendy den gesamten Schwanz herausgerissen. Jetzt versucht Ellen Claaßen alles, damit Wendy bald wieder ausgewildert werden kann – doch die Schwanzfedern wachsen bislang nicht nach und Ellen Claaßen ist sich nicht sicher, ob Wendy jemals wieder fliegen wird.