Vogelschau in Rottweil: Kanarienvögel und faszinierende Exoten

Zum 13. Mal hat der Rottweiler Vogelzuchtverein Kanaria gemeinsam mit dem Landesverband 09 Schwarzwald die Landesverbandsausstellung ausgerichtet. 1175 Vögel gab es in der Stadthalle zu bewundern. 21 Vereine aus dem Landesverband waren bei den 65. Landesmeisterschaften vertreten. Für die Funktionäre des Landesverbandes und die Mitglieder der „Kanaria“ um den Vorsitzenden Thomas Haldenwanger gab es bereits vor Ausstellungseröffnung reichlich zu tun. Die Prämierung fand am Freitag statt. Zwölf Preisrichter war dafür nach Rottweil gekommen.

Einen Tag zuvor waren die Tiere in die Halle gebracht worden. Auch der Auf- und Abbau musste gestemmt werden. Er sei stolz, so der Landesvorsitzende Daniel Armbruster, „dass wir als Verband diese Herausforderungen gemeinsam meistern“. Diese Vogelschau sei nicht nur ein Ort, wo man die Vielfalt und Schönheit der Vögel bewundern könne, sie sei auch „ein Symbol für die Stärke und Widerstandsfähigkeit unserer Gemeinschaft“.

Weitere Vereine aus dem Landesverband unterstützten die „Kanaria“ bei dieser Veranstaltung. Die Bewirtung lag wiederum in den bewährten Händen der Trachtengruppe Flözlingen.

Die Landesmeistertitel wurden vergeben. Foto: Weisser

Vögel seien Botschafter einer intakten Natur, „wo sie singen, brüten und kreisen, zeigt sich das empfindliche Gleichgewicht unserer Umwelt“, betonte Oberbürgermeister Christian Ruf in seinem schriftlichen Grußwort. Viele der ausgestellten Arten, erklärte „Kanaria“-Pressewart Hans-Michael Altenberg, seien in der freien Natur gar nicht mehr anzutreffen. Hier ziele die Vogelzucht speziell auf die Artenerhaltung und den Artenschutz ab.

Rechtliche Bedingungen geändert

In den zurückliegenden Jahren hätten sich die rechtlichen Rahmenbedingungen rund um den Artenschutz und die Vogelzucht massiv verändert. Züchter müssten sich nicht nur mit den biologischen Bedürfnissen ihrer Tiere, sondern in erheblichem Maße auch mit schwer verständlichen und umsetzbaren Rechtsvorschriften im Alltag auseinandersetzen, gab der Landesvorsitzende zu bedenken.

Die „Kanaria“-Züchter Thomas Haldenwanger, Hans-Michael Altenberg, Torsten Schütz und Stefan Seimel stellten einige Vogelkollektionen aus. Mehrere Landesmeistertitel gingen an den Rottweiler Verein. ﻿