Vogelschau in Rottweil: Kanarienvögel und faszinierende Exoten

Die Landesverbandsausstellung lockte mit ihrer Artenvielfalt in die Rottweiler Stadthalle.
Zum 13. Mal hat der Rottweiler Vogelzuchtverein Kanaria gemeinsam mit dem Landesverband 09 Schwarzwald die Landesverbandsausstellung ausgerichtet. 1175 Vögel gab es in der Stadthalle zu bewundern. 21 Vereine aus dem Landesverband waren bei den 65. Landesmeisterschaften vertreten. Für die Funktionäre des Landesverbandes und die Mitglieder der „Kanaria“ um den Vorsitzenden Thomas Haldenwanger gab es bereits vor Ausstellungseröffnung reichlich zu tun. Die Prämierung fand am Freitag statt. Zwölf Preisrichter war dafür nach Rottweil gekommen.