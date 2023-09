Brände in Wohnviertel: Liefert Video eines Feuerwehrmanns den Beweis?

1 Immer wieder kommt es zu Bränden in der Vogelsangstraße. Wer sie legt, ist nicht bislang bewiesen. Foto: neosiam - stock.adobe.com/KNstudio(C)Copyrights:2015

Ist der Täter endlich überführt? Nach vielen Bränden in einem Rottweiler Wohnviertel hat ein Feuerwehrmann jetzt ein Video aufgenommen, das einen Mann zeigt, der nachts etwas in Brand setzt.











Ein Wohnviertel in Rottweil kommt nicht zur Ruhe. Immer wieder brennt es in der Vogelsangstraße, Mülltonnen und Carports gehen in Flammen auf. Polizei und Feuerwehr sind regelmäßig vor Ort. Einer der Nachbarn ist bei der Polizei bekannt und unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und anderen Delikten angezeigt worden. Ihm wurde auch vorgeworfen, Kinder bedroht zu haben. Er selbst wiederum bezichtigt die Nachbarn, dass die ihm Böses wollen.