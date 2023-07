Vogelrettung in Haslach

1 Mittels einer Grillzange wird der Rotmilan gefüttert. Foto: Reinhard

Einen ungewöhnlichen Fund hat unsere Redakteurin Charlotte Reinhard im Haslacher Wald gemacht. Mitten auf dem Weg lag ein geschwächter Greifvogel. Sie berichtet, wie sie kurzzeitig zur Ersatz-Mutter eines junge Rotmilans wurde.









Aus dem orangenen Handtuch in der schwarzen Tasche lugt ein spitzgebogener scharfer Schnabel, eine ebenso spitze Zunge hängt schlaff heraus. Ich beeile mich, um so schnell wie möglich aus dem Wald zu kommen. Nebenher versuche ich zum zweiten Mal an diesem Tag, mit dem Handy Förster Frank Werstein anzurufen, um ihn mitzuteilen, dass ich den Greifvogel, den ich vorhin beim Laufen gefunden hatte, einfangen konnte.