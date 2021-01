Vogelgrippe rückt näher Im Kreis Rottweil droht erneut die Stallpflicht

Im Jahr 2006, als die Vogelgrippe zum ersten Mal auch in Deutschland festgestellt worden war, wurde über ganz Deutschland eine Aufstallungspflicht verhängt. In den Vogelgrippe-Jahren 2009/ 2010 war erneut auch Baden-Württemberg betroffen, während sie 2016/2017 innerhalb Baden-Württembergs nur im Gebiet Neckartal ausgerufen wurde, mithin erneut auch im Kreis Rottweil.

Die Vogelgrippe ist eine durch Influenza-Viren ausgelöste Infektionskrankheit, erklärt Hauser. Die Viren sind in verschiedenen Subtypen entweder gering- oder hochpathogen. Die sich derzeit im Anflug befindende Vogelgrippe mit dem Influenzavirus H8N1 sei für das Hausgeflügel hochansteckend, aber für den Mensch ungefährlich, sagt Hauser.

Das war bei der erstmals im Jahr 2006 auftretenden Vogelgrippe anders. Menschen sind gestorben. Nicht in Deutschland, aber "die Angst vor dem Influenza-A-Virus H5N1 war damals fast so groß wie bei Covid-19". Zum ersten Mal sei die Menschheit darauf aufmerksam gemacht worden, dass große Nähe zu wildlebenden Tieren gefährlich werden könnte. Seit damals habe sich aber nie wieder einer der Vogelgrippestämme als pathologisch, also krankheitsmachend für den Menschen erwiesen. Auch konnte festgestellt werden, dass etwa bei Hausgeflügel schwere Symptome auftreten können, wie Atemnot, Husten, Durchfall. Singvögel und Tauben seien eher nicht betroffen. Infektiös, also Überträger der Krankheit, könnten sie dennoch sein.

In Alarmbereitschaft

Die Todesrate bei Wildvögeln sei schwer einzuschätzen. Während sie bei Hausgeflügel, etwa während der letzten Grippe, als in die Millionen gehend beziffert werden könne. Im Kreis Rottweil war allerdings bislang kein Tier erkrankt. Auf die jetzt aktuelle Seuche werde der Kreis rechtzeitig reagieren, sagt Hauser. Die Nähe zu Konstanz und Tuttlingen halte das Veterinäramt in Alarmbereitschaft. Steige die Zahl der Fälle dort, werde eine Aufstallungspflicht auch im Kreis Rottweil verhängt. Auch, wenn bis dahin noch kein Fall im Kreis Rottweil bekannt sei. Darüber hinaus appelliere er schon jetzt an die Eigenverantwortlichkeit der Tierhalter. Die Übertragung erfolge klassischerweise über die Ausscheidung, aber auch über Tränenflüssigkeit und Speichel. Um eine Ausbreitung des Vogelgrippevirus auf Geflügelbetriebe zu verhindern, sollten die Futter- und Wasserstellen vor Wildvögel geschützt werden.

Eine Kontaminierung könne darüber hinaus vermieden werden, wenn nur Hahnenwasser und nicht Regenwasser gereicht werde, und vor Betreten der Stallung und des Geheges Kleidung und vor allem Schuhe gewechselt würden. Komme es zu einer Aufstallungspflicht sei Freilandhaltung ohne Überdachung nicht mehr möglich.

Um den Stress für die Tiere dennoch so gering wie möglich zu halten, sollte vorausschauend über einen Auslauf, zwingend mit einem Dach und engmaschigen Netz an den Seiten, nachgedacht werden, empfiehlt der Leiter des Veterinäramtes.