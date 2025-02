Tiermärkte in New York müssen schließen

Vogelgrippe in New York

1 Immer weiter breitete der Virus sich zuletzt aus Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Vogelgrippe breitet sich in den USA weiter aus. In New York soll eine neue Maßnahme zur Eindämmung helfen.









New York - Der US-Bundesstaat New York schließt zur Eindämmung der grassierenden Vogelgrippe Geflügelmärkte mit lebenden Tieren. In New York City und in mehreren umliegenden Landkreisen dürfen insgesamt etwa 80 Märkte eine Woche lang nicht öffnen, nachdem das H5N1-Virus mehrfach nachgewiesen wurde.