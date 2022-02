1 Hühner stehen auf dem Freigelände eines Geflügelhofs. In Folge der grassierenden Geflügelpest könnten nach Angaben der deutschen Geflügelwirtschaft Eier aus Freilandhaltung knapp werden – in der Region ist dieses Risiko zumindest zunächst gebannt. Foto: Woitas

Darauf haben die Hühner in weiten Teilen des Schwarzwald-Baar-Kreises lange gewartet: Sie dürfen endlich wieder an die frische Luft.















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Ende der Stallpflicht für Geflügel auf der Baar ist mit Ablauf des 14. Februar endlich eingetreten. Doch bis zuletzt mussten Hühnerhalter in der Region trotzdem zittern.

Am Montagnachmittag war noch unklar, wie die Sache ausgehen würde, denn: Die Untersuchung eines weiteren, im betroffenen Gebiet tot aufgefundenen Vogels zog sich hin und das Ergebnis lag erst am Montagnachmittag vor – jenem Tag, mit dessen Ablauf die Stallpflicht enden sollte.

Die unheilvolle Zeit für das Geflügel auf der Baar und in angrenzenden Gebieten begann bereits im November. Nachdem vier Schwäne, die nachweislich an der Geflügelpest gestorben waren, bei Donaueschingen gefunden worden sind, mussten sämtliche auffälligen Funde auf die Seuche kontrolliert werden.

Entspannung sollte eigentlich im Januar eintreffen. Doch auch dann wurde die Hoffnung der Geflügelhalter jäh gedämpft: Ein weiteres Tier, dieses Mal ein Mäusebussard, wurde mit dem hochansteckenden Virus im Dezember gefunden. Deshalb musste die Stallpflicht verlängert werden. Für die Geflügelhalter sowie Anbieter von Eiern freilaufender Hühner oder Bio-Eiern ging damit das Bangen weiter – wie lange dürfen sie, trotz Stallpflicht, ihre Erzeugnisse noch entsprechend als Freiland-Eier oder Bioeier vermarkten? Kurzum: Hätte die Stallpflicht nun über den 14. Februar verlängert werden müssen, wäre das kritisch geworden – den entsprechenden Erzeugnissen liegt eine 16-Wochen-Frist zugrunde.

Während die Hühnerhalter hofften und mit einfallsreichen Strategien gegen den Stallkoller im Hühnerstall kämpften, liefen im Hintergrund die Kontrollen auf Hochtouren.

Frohe Botschaft

Nun die gute Nachricht aus dem Landratsamt Schwarzwald-Baar: "Seit nunmehr fünf Wochen war bei allen tot oder krank aufgefundenen Wildvögeln in der Region die Untersuchung auf Geflügelpest negativ." Aktuelle Verdachtsfälle bestehen nun nicht mehr, die letzte Untersuchung, die die Pläne von der wiedergewonnenen Freiheit beinahe durchkreuzt hätte, wurde am Montag, 14. Februar, "mit negativem Ergebnis abgeschlossen".

Darum wird die Stallpflicht auf der Baar von den Landratsämtern Schwarzwald-Baar-Kreis und Tuttlingen nicht weiter verlängert und gilt seit dem 15. Februar nicht mehr.

Rückblick

Begonnen hatte es im November 2021 mit vier toten Schwänen aus einem Gewässer in der Nähe von Donaueschingen, bei denen die Hochpathogene Aviäre Influenza (Geflügelpest) vom Subtyp H5N1 nachgewiesen worden war. Die Landratsämter Schwarzwald-Baar-Kreis und Tuttlingen hatten daraufhin die Aufstallung von Geflügel in der Baar-Region angeordnet. Die Stallpflicht war ursprünglich bis zum 17. Januar befristet. Wegen weiterer Nachweise der Geflügelpest bei Wildvögeln im Raum Donaueschingen, zuletzt Anfang Januar bei einem mit neurologischen Symptomen aufgefundenen Mäusebussard, wurde die Stallpflicht bis einschließlich 14. Februar verlängert. Nachdem nun keine neuen Fälle mehr aufgetreten sind darf das Geflügel seit Dienstag, 15. Februar, wieder ins Freie.

Trotzdem ist Vorsicht geboten

Die Veterinärämter des Schwarzwald-Baar-Kreises und des Landkreises Tuttlingen weisen jedoch darauf hin, dass die Seuchenlage nur im Süden und in der Mitte von Baden-Württemberg günstig ist. Bereits in Nordbaden gibt es aktuelle Feststellungen der Geflügelpest in Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim. An der Küste verläuft das Geschehen mit unverminderter Heftigkeit, und auch im übrigen Deutschland werden laufend Geflügelpest-Fälle registriert. Allein seit dem 1. Januar 2022 gab es in Deutschland 466 Nachweise bei Wildvögeln sowie in 15 Hausgeflügelhaltungen und Zoos.

Der bereits einsetzende Frühjahrszug der Wasservögel (zum Beispiel die früh ziehenden Watvögel) dürfte für unsere Region jedoch keine Gefahr mehr darstellen, da er in Richtung Nordosten von uns wegführt.

Die Veterinärämter bitten die Geflügelhalter trotzdem um erhöhte Vorsicht. Insbesondere Kontakte von Hausgeflügel mit wildlebenden Wasservögeln, Greifvögeln und Raben sind zu vermeiden.

Kritische Begegnungen

Besonders kritisch ist, wenn zum Beispiel Stockenten, Wildgänse (Graugänse, Rostgänse oder Nilgänse) oder Raben in den Auslauf einfliegen und mit dem Geflügel fressen. Deshalb sollte das Geflügel im Stall gefüttert werden. Ebenso wird betont, dass das Tränken des Geflügels mit Dach- oder Oberflächenwasser unabhängig von einer besonderen Geflügelpest-Gefahr verboten ist. Unabhängig von der Aufhebung der Stallpflicht gilt, dass krank erscheinende oder tote Wasservögel (zum Beispiel Enten, Schwäne, Gänse, Reiher), Greifvögel, Raben oder Elstern nicht angefasst werden sollten, sondern dem Veterinäramt gemeldet werden.