Vogelgrippe im Kreis Lörrach: „Die Furcht vor einer Ausbreitung ist da“

Vor einer Woche sorgte der erste Fall der Vogelgrippe in Baden-Württemberg für Schlagzeilen. Im Kreis Lörrach ist kein Fall bekannt, aber die Situation ist angespannt.
Die Vogelgrippe breitet sich seit einigen Wochen rasant in Deutschland aus. Betroffen sind vor allem ostdeutsche Bundesländer, auch Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. In Baden-Württemberg ist nach Angaben des Landwirtschaftsministerium bislang nur ein einziger Betrieb betroffen. Der Fall in Öllingen im Alb-Donau-Kreis sorgte vor einer Woche für Schlagzeilen. Seitdem gilt dort ein besonderer Seuchenschutz.