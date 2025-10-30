Vogelgrippe im Kreis Lörrach: „Die Furcht vor einer Ausbreitung ist da“

Vor einer Woche sorgte der erste Fall der Vogelgrippe in Baden-Württemberg für Schlagzeilen. Im Kreis Lörrach ist kein Fall bekannt, aber die Situation ist angespannt.

Die Vogelgrippe breitet sich seit einigen Wochen rasant in Deutschland aus. Betroffen sind vor allem ostdeutsche Bundesländer, auch Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. In Baden-Württemberg ist nach Angaben des Landwirtschaftsministerium bislang nur ein einziger Betrieb betroffen. Der Fall in Öllingen im Alb-Donau-Kreis sorgte vor einer Woche für Schlagzeilen. Seitdem gilt dort ein besonderer Seuchenschutz.

Im Kreis Lörrach ist das Virus noch nicht angekommen, teilt das zuständige Veterinäramt des Landratsamtes mit. Auch in den Nachbarkreisen Waldshut und Breisgau-Hochschwarzwald sind noch keine Fälle gemeldet worden, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung. Laut Landratsamt Lörrach gelten im Kreis deshalb keine gesonderten Schutzvorkehrungen. Alle Geflügelhalter sollten die bekannten Biosicherheitsmaßnahmen konsequent umsetzen, heißt es seitens der Behörde. Bei Bedarf würden weitere Maßnahmen in Abstimmung mit dem Land Baden-Württemberg getroffen.

Tote Vögel in freier Wildbahn nicht berühren

Sollten Bewohner im Kreis Lörrach Geflügel halten und das dem Veterinäramt noch nicht gemeldet haben, bittet die Behörde darum, dies dringend nachzuholen. Im Seuchenfall könnten dann zielgerichtete Maßnahmen ergriffen werden. „Bei einer ungewöhnlichen Häufung von Todesfällen in ihren Beständen sollten Geflügelhalter unbedingt das Veterinäramt informieren“, so das Landratsamt.

Wer tote Vögel in freier Wildbahn findet, sollte diese auf keinen Fall berühren und den Fund an das Veterinäramt per E-Mail an verbraucherschutz@loerrach-landkreis.de melden. Damit sich das Virus nicht ausbreitet, fordert Georg Heitlinger vom baden-württembergischen Landesverband der Geflügelwirtschaft ein bundesweites Aufstallungsgebot. Selbst eine landesweite Anordnung zur Stallpflicht stehe derzeit nicht zur Debatte, heißt es dazu aus dem Landwirtschaftsministerium in Stuttgart.

An den Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) seien noch keine Mitglieder herangetreten, die eine Stallpflicht fordern, berichtet Pressesprecher Padraig Elsner. Er bestätigt aber, dass die Stimmung unter den Geflügelhaltern angespannt sei.

Vogelpark Steinen ist alarmiert

Auch im Vogelpark Steinen ist man alarmiert: „Wir bereiten uns auf eine eventuelle Aufstallung vor“, sagt Betreiberin Andrea Kasten und meint damit die Stallpflicht. „Mehr können wir hierzu nicht sagen.“

„Die Furcht vor einer Ausbreitung ist natürlich da“, sagt Elsner. Bei Verdacht auf eine Infektion müssten die betroffenen Geflügelbestände sofort isoliert und schnellstmöglich gekeult werden – in Öllingen mussten 15 000 Tiere getötet werden. Die Keulung wird zwar finanziell entschädigt, aber die wirtschaftlichen Verluste durch den Betriebsstillstand und die fortlaufenden Fixkosten seien enorm. „Wir raten unseren Mitgliedern, eng mit den Veterinärämtern zusammenzuarbeiten und die Vorgaben einzuhalten“, sagt Elsner.

Zur Stallpflicht gibt Elsner zu bedenken, dass Freilandhaltung auch ein Beitrag zum Tierwohl sei. Gilt eine Stallpflicht, müssen Geflügelhalter ihre Tiere aus dem Freiland in geschlossenen Ställen oder unter einem sicheren, überdachten Auslauf halten. Wird dagegen verstoßen, drohen Bußgelder. Entsprechend stelle die Stallpflicht eine tiefgreifende Maßnahme dar und müsse, so Elsner, gut abgewogen werden. Mögliche Versorgungsengpässe und entsprechende Preissteigerungen bei Eiern und Geflügelfleisch kann Elsner nicht ausschließen.