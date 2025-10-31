Vogelgrippe grassiert: Die Weihnachtsgans ist in Winterlingen noch nicht in Gefahr

Welche Auswirkungen hat die grassierende Vogelgrippe auf die Geflügelzüchter vor Ort? Benjamin Blickle, der in Winterlingen Gänse züchtet, ist alarmiert, aber nicht ängstlich.
„Die Vogelgrippe war schon während meiner Ausbildung in Meßstetten immer mal wieder Thema“, erinnert sich Benjamin Blickle, der in Winterlingen 700 Gänse aufzieht, die sich auf Weiden frei bewegen können und ein schönes Leben führen. Dass sich dies auf die Fleischqualität auswirkt, wissen die Kunden der Familie Blickle, und nicht wenige bangen nun, angesichts täglicher Meldungen über die grassierende Vogelgrippe, um ihre Weihnachts- oder Martinsgans.