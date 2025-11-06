Vogelgrippe breitet sich weiter aus: Geflügelhalter aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis sind in Alarmbereitschaft

Die Vogelgrippe greift deutschlandweit um sich. Der Schwarzwald-Baar-Kreis blieb bislang verschont, dennoch verfolgen Züchter und Halter die Lage mit Sorge.
Die Vogelgrippe breitet sich in Deutschland weiter aus. Über eine halbe Million Nutztiere mussten getötet werden, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Der Süden Deutschlands blieb bislang weitestgehend verschont, doch von Entwarnung kann nicht die Rede sein. „Ich erwarte natürlich, dass die Seuche nach Süden fortschreitet“, sagte kürzlich Baden-Württembergs Agrarminister Peter Hauk (CDU) im Morgenmagazin von ARD und ZDF.