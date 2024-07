1 Die mRNA-Technologie hat zur Entwicklung von Coronaimpfstoffen im Rekordtempo beigetragen (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

In der Corona-Pandemie hat die mRNA-Technologie zur Entwicklung von Impfstoffen im Rekordtempo beigetragen. Jetzt soll sie bei einer neuen Bedrohung helfen.









Genf - Zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen Vogelgrippe in ärmeren Ländern hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Projekt in Argentinien gestartet. Es geht um einen Impfstoff gegen das H5N1-Virus auf Basis der mRNA-Technologie, die während der Coronapandemie zur Entwicklung von Impfstoffen in Rekordzeit beigetragen hat.