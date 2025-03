In der Hauptversammlung der Vogelfreunde Geislingen waren die Neuwahlen ein wichtiger Tagesordnungspunkt. Marc Birkle führte 23 Jahre lang als Vorsitzender den Verein und war bereits zuvor über mehr als zehn Jahre stellvertretender Vorsitzender gewesen.

Mit Marvin Birkle wählte die Versammlung einen Nachfolger. Dieser dankte dem scheidenden Vorsitzenden für seine langjährige Tätigkeit im Vorstand, seine Leistungen und sein Engagement für den Verein. Als Anerkennung erhielt er einen Gutschein und einen Geschenkkorb.

In den kommenden Jahren will sich der neu formierte Vorstand mit allen Mitgliedern wieder verstärkt dem Vogel- und Naturschutz widmen. Bereits Anfang März wurden durch neun der neuen Mitglieder alle vom Verein im Stadtgebiet und in den Waldgebieten ausgehängten Nistkästen gereinigt und für die kommende Brutsaison vorbereitet.

Nistkästen hängen bereits

Zusätzlich wurden weitere Nistkästen aufgehängt. Die Nisthilfen werden jedes Jahr gut angenommen.

Für 2025 stehen beim Vogelverein einige Veranstaltungen an. Unter anderem wird am 1. Mai am Vereinsschuppen an der Obstanlage Wolf eine Maihockete organisiert.

Eine weitere Neuerung ist die Wahl von Luis Schlaich zum Jugendleiter. Unter seiner Führung soll eine neue Jugendabteilung gebildet werden, in der Hoffnung, dass viele Jugendliche gewinnen zu können, um das Umweltbewusstsein, den Natur- und vor allem den Vogelschutz an die junge Generation heranzutragen.

Drei neue Ehrenmitglieder

Eva Aberle, Karl-Heinz Schlaich und Gerold Schlaich wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt und für ihre langjährige Mitgliedschaft im Verein geehrt. Eckhard Schmid erhielt für 13 Jahre als Schriftführer einen Geschenkkorb.

Hermann Schneider war mehr als 41 Jahre lang Kassierer der Vogelfreunde. Für diese langjährige Tätigkeit und seinen Einsatz als Naturschutzwart bedankt sich der Vorsitzende Marvin Birkle mit einem Gutschein und einem Geschenkkorb.

Wahlen

Vorsitzender

Marvin Birkle Stellvertreter

Angelo Schmid Schriftführer

Levin Hilsenbeck Kassierer

Claudio Schmid Naturschutzwart

Marian Hilsenbeck Jugendwart

Luis Schlaich Beisitzer

Marc Birkle, Eckhard Schmid, Ottmar Hörter Kassenprüfer

Jens Birkle, Jan Winterholer