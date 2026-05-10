Vogel des Jahres 2026 ist gefährdet: Helmut Opitz spricht über das Rebhuhn

Helmut Opitz, NABU-Vizepräsident a.D., hat auf Einladung des NABU Lahr in der Volkshochschule Lahr zum Rebhuhn, dem Vogel des Jahres 2026, anschaulich berichtet.
Helmut Opitz sprach zunächst im Allgemeinen über das Rebhuhn, das zur Familie der Hühnervögel gehört. Auf Nachfrage erzählte er, dass auch in der offenen Feldflur unserer Region das Rebhuhn inzwischen zu den Vögeln gehöre, deren Bestände drastisch zurückgegangen seien. Dabei war der gedrungene Hühnervogel mit seinem rostbraunen Gesicht und dem typischen „Bauchfleck“ früher ein vertrauter Anblick in der Ortenau.