1 Trotz der dicken, grauen Wolken wurde beim Völkerballturnier des TSV Wildberg fleißig um den Sieg gekämpft. Foto: Kaya

Das jährliche Völkerballturnier des TSV Wildberg zog Jung und Alt in seinen Bann und bewies erneut, dass Sport Menschen zusammenbringen kann. Das abwechslungsreiche Programm und die spannende Atmosphäre machten das Event zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten.









Der Startschuss fiel mit dem 24. AH-Turnier, einem Ü35-Fußballturnier, das erstmals an einem Freitag stattfand. Neun Mannschaften traten in zwei Gruppen an und boten bereits in den Vorrundenspielen packende Duelle.