Völkerball in VS

1 In den Schulen in Villingen-Schwenningen wird Völkerball nach wie vor gespielt. Foto: Monkey Business - stock.adobe.co

Völkerball ist ein populäres Ballspiel, das häufig im Schulsport gespielt wird. Dabei werfen sich zwei Mannschaften mit einem Ball ab. Doch in der Vergangenheit ist das Spiel immer häufiger in Kritik geraten. Bedeutet das etwa das aus für das Spiel in den Schulen in VS?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Idee dahinter ist simpel, doch nicht alle haben schöne Erinnerungen an das Ballspiel – „Völkerball“ wird häufig im Schulsport als Aufwärmspiel gespielt. Dabei stehen sich zwei Mannschaften gegenüber mit dem Ziel, die gegnerischen Spieler mit einem Soft-Ball zu treffen. Allerdings steht das Spiel immer häufiger in der Kritik. Hintergrund für die Kritik ist eine kanadische Studie aus dem Jahr 2019. Die Sportpädagogin Joy Butler bezeichnete das Spiel in der Studie als legalisiertes Mobbing und organisierten Rassismus. Wie sehen das die Schulen in Villingen-Schwenningen? Steht das Ballspiel deshalb vor dem Aus?