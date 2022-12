Wegen Energiepreisen – In der Metzgerei Geiser drohen die Lichter auszugehen

2 Der Familienbetrieb Geiser wird in fünfter Generation geführt: Heiko Geiser mit seinen Eltern Inge und Manfred sowie Schwester Jenny (Von links). Foto: Geiser

"Ohne Unterstützung geht bei uns das Licht aus." Kunden der Metzgerei Geiser in Vöhringen waren schockiert über rote Warnzettel, die der Familienbetrieb kürzlich ausgehändigt hat. Für das von Energie abhängige Handwerk ist es fünf vor zwölf.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Der Familienbetrieb Geiser schließt sich damit einer Initiative des Fleischerverbands in Baden-Württemberg an, wie Jenny Geiser im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Weiter ist auf dem Stück Papier zu lesen: "Wir als Familie Geiser wollen keine Zuschüsse, wir wollen wie bisher auch unseren Lebensunterhalt erarbeiten und verdienen, was unsere Regierung wohl noch nie gemacht hat." Der Appell folgt umgehend: "Wir fordern faire Energiepreise für Bürger und Betriebe."