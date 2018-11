Vöhringen Ziel: Investitionen aus eigener Kraft stemmen

Der Ergebnishaushalt sieht ordentliche Erträge von 11,5 Millionen Euro vor, denen Aufwendungen in Höhe von 11,03 Millionen gegenüberstehen. Daraus resultiert ein ordentliches Ergebnis von 470 000 Euro. "Mit Augenmaß kalkuliert" wurden laut Hammer die Einnahmen. Eine zentrale Rolle spielen die Zuweisungen aus Steuermitteln im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Auf 2,7 Millionen Euro wurde die anteilige Einkommensteuer, auf 1,5 Millionen Euro (plus 0,1 Millionen) die Gewerbesteuer angesetzt. Bei der Prognose der Vergnügungssteuer wirkt sich das reformierte Glücksspielgesetz aus. 2018 wird überplanmäßig mit mehr als 925 000 Euro gerechnet, weshalb für 2019 eine Million Euro realistisch erscheint.

Folgewirkungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Bei Grund- und Hundesteuer, Wasser- und Abwassergebühren sind keine Änderungen geplant. Ausgaben fließen in den Erhalt der gemeindeeigenen Gebäudesubstanz (344 000 Euro), Kanalsanierungen (500 000 Euro) sowie in geringerem Umfang in Straßenbau, Feld- und Waldwege (290 000 Euro). Ausgaben fürs Personal steigen durch Personalaufstockung und tarifliche Gründe auf den Rekordwert von 2,877 Millionen Euro. Die Nettoinvestitionsrate (entspricht der früheren Zuführungsrate) liegt bei 695 200 Euro. Am Montag, 26. November, erfolgt die Vorberatung des Haushaltsentwurfs 2019 in öffentlicher Sitzung mit Stellungnahme der Fraktionen. Anträge können bis 7. Dezember gestellt werden. Haushaltsverabschiedung und Satzungsbeschluss sind für 17. Dezember geplant.