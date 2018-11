Vöhringen Wieder dicht für die nächsten Jahrzehnte

Zum Vor-Ort-Termin kamen die Vertreter der beteiligten Firmen: Bernd Thiel vom örtlichen Zimmerer-Geschäft, Gerhard Haupt von der Firma F und P Blitzschutz aus Villingendorf sowie vom Balinger Architekturbüro Mauthe Volker B. Kosheski.

Zuletzt ist ein Teil des Hallendachs 2006 saniert worden, kurz vor der, so Hammer, "hauseigenen Finanzkrise". Die geplante Hauptdachabdichtung sei dann aber geschoben worden, nachdem die Tragwerkkonstruktion untersucht worden war. Hammer erinnerte daran, dass 2006 die Eislaufhalle in Bad Reichenhall, die eine ähnliche Konstruktion hatte, eingestürzt war. Die Untersuchungen des Sulzer Architekten Peter Schühle hätten aber ergeben, dass das Tragwerk in Wittershausen den Belastungen stand hält. Danach ist nichts mehr getan worden, dafür regnete es aber bei starkem Regen immer wieder rein. Die undichten Stellen lagen zwischen Haupt- und Pultdach über der Bühne.

Da gab es auch einige kritische Punkte, unter anderem, wie Architekt Volker Kosheski erläuterte, die Oberlichter und die Attika. Eine Maßnahme war, dass das Flachdach eine Neigung von zwei Prozent erhielt. Damit kann das Wasser jetzt ablaufen. An den Fassaden sind Aluminiumprofile angebracht worden.