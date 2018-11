Vöhringen Weihnachtliches Flair in Wittershausen

Die evangelische Kirchengemeinde hat sich für den Weihnachtsmarkt etwas Besonderes einfallen lassen. Für die Kinder gibt es im Jugendraum des Gemeindehauses jeweils um 16, 17 und 18 Uhr in gemütlicher Atmosphäre eine Weihnachtsgeschichte zu hören. Das "Lagerhaus 7" in der Stützenstraße hat am morgigen Samstag, 1. Dezember, von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, von 15 bis 20 Uhr geöffnet.