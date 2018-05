Vöhringen Weidezaun in Wittershausen schon 13 Mal durchtrennt

Nicht auszudenken was passiert, wenn die Pferde durch den beschädigten Zaun auf die in 150 Meter Entfernung gelegene Kreisstraße 5505 oder auf die Autobahn, die in circa 700 Meter Entfernung an der Pferdekoppel vorbeiführt, gelangen. Der Täter nehme die Möglichkeit billigend in Kauf, dass es zu einem Verkehrsunfall komme. Durch freilaufende Pferde ereigneten sich in der Vergangenheit Verkehrsunfälle mit schwer verletzten Personen. Jetzt hat Kimmich Anzeige bei der Polizei wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs gestellt. Der Polizeiposten Sulz, Telefon 07454/9 27 46, sucht dringend Zeugen. Wer in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten zu melden. Kimmich setzt zur Ergreifung des Täters eine Belohnung von 400 Euro aus.