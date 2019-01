Vöhringen Wasser legt Leitung im Boden lahm

Der Tag war vorbei, das Telefon funktionierte immer noch nicht. Also nochmals anrufen: Am vergangenen Samstag sollte nun die Leitung repariert werden, aber auch da ging nichts. Immerhin erfuhr die Anruferin, dass die Isolation an dem Kabel beschädigt sein soll. Über Silvester und Neujahr war mit einer Reparatur nicht mehr zu rechnen, doch am gestrigen Donnerstag war Telefonieren für die Telekom-Kunden immer noch nicht möglich. Der 85-jährige Nachbar hat sich deshalb schon überlegt, nach Sulz zu fahren und ein Handy zu kaufen. Die Betroffenen können weder einen Notruf absetzen, noch telefonisch erreicht werden. So stand plötzlich der Heizöllieferant unangekündigt vor der Tür.