Vöhringen Was, wenn’s brennt?

Die Kinder spielten unbekümmert, als gegen 9 Uhr ein Rauchmelder in der Kita anschlug. Man konnte nur staunen, wie schnell, jedoch ohne Hektik die Kinder angezogen waren, sich an der Haupttür sammelten und am langen Seil mit dem Leitungsteam und den Erzieherinnen das Gebäude und die Freifläche verließen.

Immer wieder piepste ein Rauchmelder, den eine Erzieherin mitgenommen hatte. Das Signal sollte sich einprägen. Aus sicherer Entfernung sah man dann die eintreffende Feuerwehr. Die Vollständigkeit der Kinderzahl wurde an den Kommandanten Raimund Jauch gemeldet, der alle wegen ihres umsichtigen Verhaltens lobte. Wieder zurück in der Kita, gab es zunächst einige Gerätschaften zu bestaunen. Jauch ging anhand von Bildmaterial auf die Entstehung von Bränden zu Hause ein, ließ brennbare und nicht brennbare Dinge benennen.

Die Kinder wurden allmählich immer mutiger. Sie lernten, wie man sich die Notrufnummer merkt, selbst einen Notruf absetzt und wie man sich bei Bränden verhält. Selbst ein Streichholz richtig anzünden, will gelernt sein. Alles, was Jauch den Kleinen ans Herz legte, wurde gleich ausgiebigst kommentiert und mit eigenen Geschichten ergänzt. Große Augen verfolgten, wie Marleen Jauch die Schutzkleidung und mit Hilfe von Patrik Renz noch das Atemschutzgerät anlegte. Sichtlich beeindruckte noch die Funkkontakt-Aufnahme mit Christian Renner. Mit Interesse verfolgten auch die Erwachsenen die Funktion der Wärmebildkamera. Dann durften die Kinder Feuerwehrmänner sein und eine Runde im Feuerwehrauto drehen.