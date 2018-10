Vöhringen Vorbereitungen fürs erste "Adventsmärktle" laufen

Große Spontaneität bewiesen über 20 Bürger, die sich vier Tage nach der Einladung von Kerstin Jauch kürzlich zur Besprechung im Rathaus trafen, darunter Vertreter der Vereine und der beiden Kirchengemeinden. "Wir wollten sehen, ob überhaupt genügend Interesse da ist", sagte Jauch beim Pressetermin und zeigte sich wie ihr Stellvertreter Helmut Maier überwältigt von der positiven Resonanz. Jauch träumte schon beim Pfingstfest der Feuerwehr mit drei Mitgliedern der Theatergruppe von einem Weihnachtsmarkt in der Dorfmitte. Als nun noch Jochen Schäfenacker von der neuapostolischen Gemeinde nachfragte, ob man nicht etwas auf die Beine stellen könne, da die Waldweihnacht am Rondell in Vöhringen nicht stattfinde, gab es für Jauch und ihre Gleichgesinnten kein Halten mehr. Es zeigte sich, dass Carmen und Ingo Dumke sowie Gabi Dumke-Schäuble auch schon eine eigene Veranstaltung im Lagerhaus 7 planten. Deshalb einigte man sich auf eine gemeinsame Veranstaltung zum gleichen Termin an zwei Standorten. Die meisten Stände, die von den Vöhringer "Bürgern für Bürger" entliehen werden, sind bereits vergeben, für die restlichen hätte man am liebsten ein paar selbst gemachte Dinge. An kulinarischen Angeboten herrscht hingegen kein Mangel. Der Gesangverein verschiebt seinen Adventsverkauf um einen Tag und bietet, auf Vorbestellung, Türkränze, Adventskränze und Gestecke an. Um ein gewisses Flair zu wahren, sollen keine Pavillons zugelassen werden. Ein grober Lageplan für die Hütten und ein Plakatentwurf sind bereits skizziert. Zu den vielen Ideen zählen ein kleiner Streichelzoo oder eine lebendige Krippe, ein Auftritt des Kinderchors, Besuch vom Nikolaus und ein Weihnachtsliedersingen. Der nächste Treff ist am Montag, 29. Oktober, um 19 Uhr im Rathauses statt.