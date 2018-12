Vöhringen Viele Hände arbeiten am Adventskalender

Am Sonntag, 16. Dezember, wird sich das "Türchen" in der Bergfelder Straße 21 in der Scheune der Familie Geiser öffnen. Ab 16 Uhr laden die Bürger für Bürger und der CDU Ortsverband zur großen Adventsüberraschung ein. Bei Einbruch der Dunkelheit wird ein großes Adventsfenster aufgehen. Viele Lichter werden eine heimelige Atmosphäre verbreiten, weihnachtliche Weisen erklingen. Strohballen und andere Sitzgelegenheiten laden zum beschaulichen Betrachten ein, und wer weiß, wer und was sich sonst noch zeigt? Doch zuvor sind die sechs Bürger für Bürger kräftig am Werk.

Die Scheune wurde ausgeräumt. Viele Gläser warten schon darauf, mit Teelichtern bestückt zu werden. Frisches Tannengrün schmückt bereits die Wände.

Frischer Duft zieht durch den Raum, schon jetzt verbreitet sich ein besonderes Flair. Dann noch geschmückt mit Lichterketten, entsteht der passende Rahmen für die kleine Waldweihnacht als Scheunenfeier. Wetterfeste Abdeckungen umschließen den Außenbereich, wo man bei Roter Wurst und Glühwein ins Gespräch kommen kann. Eine Tasse sollte mitgebracht werden.