Vöhringen Vermisste 16-Jährige ist wieder da

Das Mädchen wurde am späten Dienstagabend gefunden. Die Polizei entdeckte die Jugendliche in Plochingen (Landkreis Esslingen). Bereits am Wochenende hatten Zeugen gemeldet, dass sie die 16-Jährige im Bereich Göppingen gesehen hätten.

Die Jugendliche wurde in Gewahrsam genommen und vorübergehend in einer sozialen Einrichtung untergebracht.

Das Mädchen war am 2. Oktober verschwunden. Zwei Tage später hatte die Polizei eine offizielle Vermisstenmeldung veröffentlicht.