Vöhringen Verkauf ist noch nicht über die Bühne

Damit sei der Druck gesunken, in die Anschlussunterbringung im Café Baur zu investieren. Stattdessen könnte das Gebäude abgestoßen werden.

Die ehemalige Kegelbahn wurde abgerissen. Geplant ist die gleichzeitige Vermarktung dieser Fläche sowie des sanierungsbedürftigen Gebäudes in zwei Flächenlosen. Zum aktuellen Zustand sagt Hammer: "Aktuell sind zwei Wohnungen bewohnbar, eine davon ist bewohnt. Das erste und zweite Obergeschoss müsste saniert werden, ebenso die ehemalige Gaststätte im Erdgeschoss."

Auch über die Situation auf dem Vöhringer Wohnungsmarkt 2016 gab Hammer Auskunft. Zum Höhepunkt des Flüchtlingszustroms seien andere Möglichkeiten am Markt nicht verfügbar gewesen. Laut einer Erhebung habe es vor zweieinhalb Jahren 30 bis 40 Leerstände in der Gesamtgemeinde gegeben. Die angeschriebenen Eigentümer bezeichneten diesen Zustand jedoch als "vorübergehend" und boten der Gemeinde lediglich zwei nicht sanierungsfähige Objekte an.

Auf die Thematik angesprochen, bezog Sozialdezernent Bernd Hamann lediglich Stellung zur allgemeinen Situation im Landkreis, nicht aber speziell zum Café Baur und zur Situation in Vöhringen. Er bestätigte, das Landratsamt sei "überall in Rückbauverhandlungen", abhängig von den Eigentümern und Laufzeiten der Mietverträge. Einige Unterkünfte seien abgebaut worden. "Wir sind, vorsichtig gesprochen, bei der Rückabwicklung von Verträgen auf einem guten Weg", konstatierte Hamann. Die Landesvorgabe erlaube 2018 noch maximal 30 Prozent Überkapazität bei der vorläufigen Unterbringung. In den beiden Folgejahren sinke die Quote um jeweils weitere fünf Prozent.

Entstanden seien die teilweise langfristigen Mietverträge in der Hochphase, als der Landkreis 300 bis 400 Menschen monatlich zugewiesen bekam und die Prognosen für 2016/2017 von einer Verdoppelung der Flüchtlingszahlen ausgingen. "Ich war froh um jedes Angebot", so Hamann. Ab Mitte 2016 seien die Flüchtlingszahlen zurückgegangen. Pro Flüchtling hatte der Landkreis eine Kostenpauschale für 18 Monate erhalten. Durch die nachgelagerte Spitzabrechnung ergab sich eine Rückzahlung von Steuergeldern.

"Maßgeschneiderte Unterkünfte habe ich nicht", sagte Hamann. Eine gleichmäßige Verteilung bei rückgängigen Flüchtlingszahlen sei nicht möglich. Deren Wohnort werde sich letztlich an den Arbeitsplätzen orientieren. Teilweise hätten Kindergartengruppen erhalten und Lehrerzuweisungen sichergestellt werden können. Man wolle den Kommunen keinen Ärger machen, doch mancherorts könnten sich "Verwerfungen der Infrastruktur" ergeben.