Vöhringen Unbekannte fällen Weihnachtsbaum

Beim Umfallen demolierte der Baum zwei Schilder in der Sulzer Straße. Der Bauhof räumte noch früh am Morgen den Baum auf den Platz an der Kirche. Unter den Augen vieler erschrockener Passanten.

"Das ist ein Anschlag auf unsere Kultur" zeigte Bürgermeister Stefan Hammer entsetzt. "Der Baum wurde von keinem Profi zerteilt." Die Arbeit des Bauhofs sei innerhalb kürzester Zeit mutwillig zerstört worden. Allein das Anbringen der Lichterkette, so der Bürgermeister, benötige einen ganzen Tag. Die Gemeinde habe Strafanzeige gestellt.

Auch beim "Treff" in der Rosenfelder Straße wurde ein kleiner Allee-Baum umgesägt. Die Polizei vermutet, dass hinter beiden Baumfällaktionen dieselben Täter stecken. Hinweise an die Polizei in Oberndorf, Telefon 07423/81010.