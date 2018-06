Vöhringen TSG feiert im "Biergarten" Meisterschaft

"Lets go TSG": Dieser Song wird in den nächsten Tagen öfters zu hören sein. "Biergartenfeeling rund ums Sportheim" heißt das Motto ab heute, Mittwoch, 17 Uhr. Am morgigen Donnerstag gehört der Abend den langjährigen Mitgliedern, Helfern und weiteren Ehrengästen. Eine Bildpräsentation zeigt nicht nur Bilder vom Sportheimbau. Walter Kräutle wird durch die Bilderausstellung führen. Er hat zahlreiche Fotos gesammelt.

Erstellt wurde das Sportheim am Waldrand. Es wurde ebenerdig gebaut, da der Boden für einen Keller nicht ideal war, erinnerte sich Helmut Maier. Zahlreiche Eigenleistungen erbrachten die Mitglieder damals. Das Sportheim hat noch immer die gleichen Maße, wurde aber immer wieder renoviert und präsentiert sich auch heute als Schmuckstück. Dort treffen sich Jung und Alt, finden Familienfeiern und Hauptversammlungen statt. Auch nach den Spielen ist einiges los. Zuletzt wurde ein Kühlraum eingebaut. Demnächst werden die Duschen und die Schiedsrichter-Umkleidekabine renoviert.

Am Freitag, 8. Juni, steht die Jugend im Mittelpunkt. Jugendleiter Steffen Schmohl hat Spiele vorbereitet, bei denen der Nachwuchs Punkte sammeln und am Ende auch etwas gewinnen kann. Beginn ist bereits um 15 Uhr, der Biergarten öffnet um 17 Uhr.