Vöhringen Trümmerfeld auf A 81 nach schwerem Unfall

Durch den Unfall entstand rund 10.000 Euro Sachschaden an der Fahrbahn sowie an der Autobahn-Befestigung. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden über rund 20.000 Euro.

Auto war möglicherweise technisch verändert

Laut Polizei gab es bei den ersten Ermittlungen Hinweise auf technische Veränderungen am Auto des Unfallverursachers. Diese könnten zu einer Erlöschung der Betriebserlaubnis des Wagens geführt haben. Das Auto wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Stuttgart für drei Stunden gesperrt. Der Unfall hatte sich gegen 1 Uhr ereignet.