Vöhringen Thomas Schäfer ist jetzt Ehrenmitglied

Vöhringen (ah). Nach 18 Jahren im Vorstand – dabei ist Schäfer gerade mal 36 Jahre alt – bedankte er sich bei allen, die ihn in dieser Zeit unterstützt haben, um den TTC Vöhringen zu dem zu machen, was er heute sei. Nämlich ein funktionierender Tischtennisverein, der im Bezirk zu den größten Vereinen gehöre, dessen Qualität unbestritten und bei dem die Kameradschaft ein wichtiger Faktor sei. Schäfer wurde unter großem Beifall zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Ein Nachfolger konnte gefunden werden: Bernd Bührer wird die Geschäfte des TTC Vöhringen in Zukunft führen. Thomas Schäfer kündigte an, dass er in sportlicher Hinsicht weiterhin die Nummer eins bleiben wolle.

Jugendleiter Wolfgang Narr gab nach mehr als 20 Jahren sein Amt ab. Er war schon in der Pflicht, als Tischtennis noch eine Sparte bei der SG Vöhringen war. Narr zeigte in seinem Rückblick auf, wie sich in dieser Zeit das Verhalten der Jugendlichen stark verändert habe durch Internet und Smartphone. Wurde früher beim Training und bei den Spielen ausgemacht, wo man sich zur Party treffe, so hocke heute fast jeder im stillen Kämmerlein und mache über die sozialen Medien die seltener gewordenen Treffpunkte aus. Der Jugendliche, der wirklich Tischtennis spielen möchte, müsse einen starken Willen haben.

Kassierer Michael Stocker berichtete von einem Plus in der Kasse. Der TTC sei auf einem guten Weg, sich für den Vereinsraum in der neuen Sporthalle eine finanzielle Basis zu schaffen.