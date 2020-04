Vöhringen/Sulz Auf Autohof ist es ruhig geworden

Normalerweise müsste über Ostern ein starker Reiseverkehr einsetzen, doch der wird wohl ausbleiben. Lastwagen steuern den Autohof zwar noch an, in erster Linie transportieren sie aber Lebensmittel. Lkw, die für die Industrie und Zulieferer Güter geladen haben, fehlen seit der Grenzschließung zur Schweiz. Auch Reisebusse kommen nicht mehr. Autohof-Betreiberin Eveline Kartal verzeichnet durch die Corona-Krise sowohl Umsatzeinbrüche an der Tankstelle als auch im Service-Restaurant, das einschließlich Terrasse geschlossen werden musste.

Den 24-Stundenbetrieb hält sie dennoch aufrecht, wenn auch mit weniger Personal. Lkw-Fahrer sind nach wie vor "herzlich willkommen": "Ihr seid unsere Helden des Alltags." Wenn sie nicht mehr lieferten, wie solle Deutschland dann noch funktionieren. "Normalerweise wird über die vielen Lastwagen gescholten, jetzt sieht man, wer das System am Laufen hält", sagt Eveline Kartal.