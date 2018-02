Vöhringen Spaß bei Umzug kommt nicht zu kurz

Vöhringen - Ein buntes Bild gab es am Sonntag in Vöhringen. Angeführt vom legendären Broatschua zogen rund 2500 Narren durch den Ort und verbreiteten viel Spass und auch Freude unter den rund 4000 Zuschauern. Die Wilden Hexen sorgten mit ihrer Pyrotechnik für Farben. Egal ob in blau, in rot, in grün oder auch in leuchtendem orange, die Rauchschwaden vernebelten manchmal dem Publikum die Sicht.