Vöhringen Sie lässt Geschichten lebendig werden

Jetzt nach einem Jahr Ausbildung in München sei die Zeit des Erzählens gekommen. Die Geschichten sollen Menschen erreichen. "Die kluge Bauerntochter" der Brüder Grimm, ein eher traditionelles Märchen, bildete den Auftakt zu einer weiteren Seite im Leben der jungen Erzählerin.

Mit der zweiten Geschichte verbinde sie ihre Au-Pair-Zeit in Amerika, gleichzeitig deute sie die bunte Vielfalt an Erzählungen an. Damit leitete sie über zu einer Indianischen Weisheitsgeschichte.

Schmunzelnd vernahm man die Moderation zum abschließenden Mythos. Sie habe vor ein paar Wochen in München einen jungen Mann kennengelernt und sich gefragt, ob das mit ihnen passe. Sie beschäftigte sich mehr mit ihm und es passte wunderbar. Der junge Mann war Siegfried aus der deutschen Sage, den man bis zu seinem Bad im Drachenblut begleiten durfte. Und wie die Sage weitergeht, erfahren die Zuhörer am nächsten Erzählnachmittag. n Der Erzählnachmittag findet immer am ersten Sonntag des Monats um 15 Uhr in der Galerie statt. Flyer mit weiteren Terminen ab Oktober liegen in der Galerie und an den üblichen Stellen aus, Infos gibt es unter Telefon 0157/86 89 16 12 und per E-Mail an Michaelarauch@gmx.de.