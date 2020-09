Vöhringen/Rottweil Prozess gegen 19-Jährigen nach Bedrohung von Passanten

Im April wurde der Beschuldigte mit Waffengewalt durch die Polizei gestoppt:

Am 26. April dieses Jahres soll er in Vöhringen unter Vorhalt eines Messers in zwei Fällen von Passanten die Herausgabe von angeblich ihm gehörenden Gegenständen gefordert und die Folie eines Gewächshauses beschädigt haben, was als versuchte Nötigungen und Sachbeschädigung gewertet wird.

Polizeischüsse in Wohngebiet

Der polizeibekannte Beschuldigte wurde durch Schusswaffengebrauch von der Polizei gestoppt und dabei schwer verletzt. Seit 6. Mai ist er einstweilig untergebracht. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Unterbringung des 19-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus.